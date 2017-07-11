В жилищно-эксплуатационном управлении №43 подтвердили корреспонденту haqqin.az информацию о смерти начальника этого управления Юсифа Ахмедова.
Сообщается, что чиновник скончался в собственном кабинете от сердечного приступа.
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Один из близких людей бывшего главы ИВ Ясамальского района Ибрагима Мехтиева, начальник жилищно-эксплуатационного управления №43 Юсиф Ахмедов скончался в собственном кабинете, сообщает Moderator.az.
Согласно информации, чиновник скончался на рабочем месте сегодня утром. Причины смерти не сообщаются.
По словам ахунда мечети Имам Гусейн Гаджи Абдула, покойный Юсиф Ахмедов активно участвовал в сносе мечети Гаджи Джавад в Ясамальском районе.
Напомним, ранее за самовольный снос мечети Гаджи Джавад на «Советской» распоряжением президента Ильхама Алиева был уволен глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев.