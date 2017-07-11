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Эпидемия холеры в Йемене

 

Свыше 260 тысяч случаев с подозрениями на холеру зарегистрировано в Йемене с начала вспышки заболевания в конце апреля, тенденции к снижению числа заражений не подтвердились, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"За неделю с 25 июня по 1 июля в Йемене зарегистрировано 43 282 подозрения на холеру и 147 смертей. С начала второй вспышки заболевания с 27 апреля по 2 июля в 21 из 23 провинций зарегистрировано 262 650 подозрений на холеру и 1 587 смертей", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что впервые холера была зарегистрирована и подтверждена в провинции Муккала.

В ВОЗ также отметили, что наметившееся снижение числа случаев заражения холерой в Йемене не подтвердилось. Однако отмечается снижение количества заболевших в наиболее пострадавших провинциях Аманат Аль-Азимах и Аль-Ходейда.

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