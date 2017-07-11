В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена (FETO) 105 работников сферы информационных технологий, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что операция проходит в восьми провинциях страны, 52 человека уже задержаны, среди них сотрудники Научно-технологического исследовательского совета Турции (TUBITAK). Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Число задержаний предполагаемых сторонников Гюлена возросло после прошедшего в воскресенье многотысячного митинга оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Накануне прокуратура Анкары выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к FETO 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства.

Сообщалось также о задержании еще одной группы подозреваемых в связях с Гюленом из 42 человек, среди которых преподаватели вузов, в том числе Босфорского университета в Стамбуле.