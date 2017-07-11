Подписаться на уведомления
 

В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом

 

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена (FETO) 105 работников сферы информационных технологий, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что операция проходит в восьми провинциях страны, 52 человека уже задержаны, среди них сотрудники Научно-технологического исследовательского совета Турции (TUBITAK). Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Число задержаний предполагаемых сторонников Гюлена возросло после прошедшего в воскресенье многотысячного митинга оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Накануне прокуратура Анкары выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к FETO 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства.

Сообщалось также о задержании еще одной группы подозреваемых в связях с Гюленом из 42 человек, среди которых преподаватели вузов, в том числе Босфорского университета в Стамбуле.

308 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Турция и Украина договорились о свободной торговле
Турция стягивает войска к сирийской границе
В плохой погоде россияне узрели «климатическое оружие» американцев не наши абсурды
Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Как диктатор Трампа умыл наша аналитика
Татарстан попросит продлить особый договор между Москвой и Казанью
Олигарха Дуньямина Халилова хотят приговорить к 14 годам тюрьмы
В Израиле осуждают поездку Эскина в Карабах
В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд
Лукашенко призвал дружить со всеми
Немецкое телевидение об акции протеста азербайджанцев в Берлине видео
Азербайджан разрабатывает электромагнитное оружие
Доллар подешевел
В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом
Эпидемия холеры в Йемене
Снес мечеть в Баку и умер обновлено
В Баку завтра будет облачно
Из США депортируют и азербайджанцев Европейцы обеспокоены
В Турции работница свалки нашла 12 тысяч и вернула их хозяину фото
МИД Азербайджана: Мамедъяров и Налбандян встречаются в Брюсселе обновлено
Украина увеличивает расходы на оборону
ИГИЛ признало гибель аль-Багдади
Прокуратура о гибели ребенка в Агдашской больнице
Руководители Sevil Massivi получили длительные сроки
В Баку подбросили взрывное устройство в мусорный бак Есть пострадавший
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться