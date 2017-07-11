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Азербайджан разрабатывает электромагнитное оружие

 

Длительный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт подтолкнул Азербайджан к значительному улучшению своей оборонной промышленности, говорится в статье, опубликованной одним из авторитетных мировых изданий в области новейшей информации в сфере коммерческой безопасности и обороны Defence Industry Bulletin, передает Trend.

Предпринимались усилия не только оснастить все более мощным оружием национальные вооруженные силы, что позволило сегодня стране занять 59-е место в рейтинге мировой огневой мощи по сравнению с 95-м местом Армении, но и увеличить экспорт оружия и оборудования в большем количестве, сказал в интервью изданию старший советник министра оборонной промышленности Азербайджана Азер Мамедов.

«Азербайджанское оружие соответствует стандартам НАТО»,  сказал он, отметив, что Министерство оборонной промышленности работает над выпуском к 2020 году ракетной системы дальнего радиуса действия и электромагнитного оружия.

Другой сектор, который Азербайджан стремится развивать с зарубежными партнерами,  беспилотные системы. Для Баку этот сегмент почти исключительно означает приобретение и совместные разработки с Израилем, говорится в статье.

Азербайджанские ВС используют IAI Herons, а местный производитель AZAD выпускает БПЛА Aerostar Tactical UAV Aeronautics Ltd.

А.Мамедов также подтвердил, что Азербайджан использовал произведенные совместно с Израилем дроны Harop, говорится в статье.

По его словам, текущая работа предприятия AZAD сосредоточена на программе БПЛА «Зарба-1K» (Zarba-1K)  местной производной «Орбитер-K». Это разведывательно-ударный БПЛА, оснащенный кумулятивной боеголовкой. В ближайшие несколько месяцев планируется приступить к испытаниям аппарата.

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