Авторитетный немецкий телеканал Berlin TV 10 июля в программе «Новости» сообщил об акции протеста проживающих в Берлине азербайджанцев и турок перед посольством Армении в Германии против провокации вооруженных сил Армении в отношении мирного населения Азербайджана, передает haqqin.az.

«Накануне проживающие в Берлине азербайджанцы и турки провели акцию протеста перед посольством Армении в Германии в Шарлоттенбурге.

Поводом для проведения акции стала гибель 50-летней женщины и ее двухлетней внучки в результате обстрела армянскими войсками прифронтового азербайджанского села в Карабахе. Армянские солдаты преднамеренно целятся в мирных жителей, а нагорно-карабахский конфликт длится несколько десятилетий», — говорится в сообщении немецкого телеканала.