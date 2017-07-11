Олигарха Дуньямина Халилова хотят приговорить к 14 годам тюрьмы

Прокурор потребовал приговорить бывшего депутата и «кредитного олигарха» Дуньямина Халилова к 14 годам тюрьмы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.

Отметим, что Дуньямин Халилов арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах». Экс-депутата обвиняют в присвоении средств, злоупотреблении служебными полномочиями, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях.

Халилов владел крупным бизнесом, самым известным его объектом был торговый центр Globus Plaza.

Халилов — родственник экс-главы Международного банка Джахангира Гаджиева, при посредничестве которого получил в качестве кредита десятки миллионов долларов. Деньги впоследствии были присвоены.