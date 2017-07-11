В Израиле осуждают поездку Эскина в Карабах

Организация «Шах-Даг», выступающая за укрепление азербайджано-израильских отношений, гневно осудила деятельность некоторых так называемых русскоязычных израильтян.

В тексте документа, поступившего в редакцию haqqin.az, напоминается, что в Азербайджане проходит судебный процесс над блогером Александром Лапшиным, который незаконно посетил территорию Нагорного Карабаха.

«Блогер был задержан в Белоруссии и выдан Азербайджану. Эта история имела определенный общественный резонанс, но гораздо больший резонанс вызвало недавнее посещение Нагорного Карабаха израильским политологом Авигдором Эскиным. Уже сам факт посещения этой территории является преступлением в Азербайджане, с которым у Израиля традиционно дружеские отношения», - отмечают авторы документа.

«После возвращения из Карабаха, где господин Эскин провел ряд встреч с представителями политических и общественных движений, он, скорее всего (и хотелось бы в это верить), не имея никакой скрытой подоплеки, призвал к более активному посещению этой спорной территории. Необходимо подчеркнуть: если господин Эскин выступает за укрепление дружественных отношений с Арменией, то делается это не таким способом. Более того, посещение Карабаха является определенной провокацией и вызовом для Азербайджана».

«Казалось бы, господин Эскин, с его точки зрения, имел полное право на посещение территории Нагорного Карабаха, и это так, однако ему следовало бы учесть менталитет азербайджанского народа и то, что на подобные визиты руководство страны реагирует крайне болезненно», - говорится в тексте.

На протяжении долгих лет между Израилем и Азербайджаном поддерживаются тесные дружеские отношения, и не хотелось бы, чтобы этот инцидент дал какую-нибудь трещину во взаимоотношениях двух стран.

«Организация Шах-Даг, во главе которой стоит Эльханан Разиэль, представитель диаспоры выходцев из Азербайджана в Израиле, очень болезненно восприняла эту ситуацию и акцентирует свое внимание на том факте, что Армения никогда не была настроена произраильски. Армения вместе со своим стратегическим союзником Ираном отрицает существование Холокоста, в Армении возвели памятник нацисту генералу СС Гарегину Нжде. Также из истории известны некоторые факты об уничтожении евреев. И сказать, что наши страны испытывают между собой крепкие, дружеские отношения, ни в коем случае нельзя.

Вдобавок ко всему хотелось бы сказать, что действия и мнение господина Эскина никак не отражают взглядов большинства граждан Израиля, а также его политического руководства», - говорится в тексте заявления.