4 июля, в День независимости США, и за три дня до начала саммита "двадцатки" КНДР произвела очередное испытание ракеты, которую ее руководство назвало межконтинентальной баллистической ракетой. Полет продолжался около 40 минут. Ракета пролетела 933 километра и упала в экономической зоне Японии. Приказ о проведении испытания был отдан лично лидером страны Ким Чен Ыном.

Очередное, уже четвертое по счету ракетное испытание, проведенное в этом году, сильно взбудоражило мировую общественность. Осуществив его именно в этот день, руководство КНДР дало понять, что ни во что не ставит угрозы и ультиматумы американского президента Дональда Трампа. Примерно такое же отношение у него к мнению международного сообщества.

"Парню нечем больше заняться?"

США признали, что проведенный Пхеньяном запуск был испытанием именно межконтинентальной баллистической ракеты. Реакция Вашингтона последовала немедленно. Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал это новой эскалацией северокорейской угрозы как для США, так и для всего мира, предупредив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия, которое могло бы быть размещено на такого вида ракетах. Спустя всего несколько часов после запуска северокорейской ракеты США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы.

Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на очередное ракетное испытание. «Этому парню что, больше нечем заняться? - написал Трамп в твиттере. - Сложно поверить, что Япония и Южная Корея смогут и дальше это терпеть. Возможно, Китай сделает серьезный шаг и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!»

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в минувшие дни провели ряд встреч и телефонных переговоров, на которых обсуждали, как им противостоять северокорейской угрозе. Трамп принял у себя президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а спустя несколько дней разговаривал по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Для Дональда Трампа очередное испытание северокорейской ракеты, на этот раз более успешное, чем предыдущие, стало настоящим вызовом. "Товарищ Ким Чен Ын умыл Трампа по полной, - пишет в своем Facebook из Токио известный российский журналист Василий Головнин. Мир помнит, как Трамп грозил кулаком Киму. Авианосцы с тучей кораблей сопровождения были отправлены к берегам Кореи, чтобы напугать зарвавшегося диктатора-мальчишку. Но они поплавали там и были отозваны назад. А замахиваться и не бить - позор для "пацана". И не только в мальчишеских драках. Трамп с плеском сел в лужу со своими замечательными авианосными группами и с их чудовищной мощью.

Мир ожидал, что эмоциональный президент США как-то ответит и на смерть гражданина США Отто Вомбиера, которая наступила через несколько дней после его освобождения из северокорейской тюрьмы. Напомню эту печальную историю. Вомбиер был приговорен в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат. Он был отпущен на родину в июне 2017 года, но вскоре скончался в больнице Цинциннати. Его родители утверждают, что их сын подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. Врачи установили, что головной мозг студента сильно поврежден и 22-летний молодой человек больше года находился в коме. В Пхеньяне же заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того, как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма. Семья в это верить, разумеется, отказалась.

Администрация Белого дома, конечно, выразила свое негодование и возложила ответственность на произошедшее на руководство КНДР. Но этим дело и ограничилось. Никаких мер против Северной Кореи, никаких новых санкций не последовало. Трамп проглотил и эту провокацию товарища Кима. А тому, после того как он на долгие годы устранил абсолютно все преграды на пути к неограниченной личной власти, похоже, действительно нечем заняться, кроме как провоцировать президента Америки и его союзников.

Ким готов нанести удар по США?

Мнения о том, какую именно ракету запустила КНДР разделились. Комментируя ракетный пуск 4 июля, представитель Минобороны РФ усомнился в том, что речь в этом случае идет именно о межконтинентальной ракете. Как считают российские военные, «параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности». Похожего мнения, кстати, придерживается и часть командования Воздушно космической обороны Северной Америки (NORAD). Однако американский ученый в области ракетной техники Дэвид Райт допустил, учтя параметры времени, высоты и дальности полета эта баллистическая ракета, при выборе надлежащей траектории могла бы преодолеть расстояние в 6,7 тыс. км и достичь побережья Аляски.

Другие эксперты еще категоричнее оценивают ракетную угрозу северокорейского режима. Израильский инженер по ПРО и бывший глава Организации по противоракетной обороне страны Узи Рубин предполагает, что запущенная Северной Кореей ракета "Хвасон-14" способна пролететь около 9980 км, и, следовательно, она может угрожать, например, Сан-Франциско.

Два плана и оба - неработающие

На прошлой неделе Москву посетил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он в течение двух дней встречался с Владимиром Путиным. Пакет подписанных экономических документов был впечатляющим. Гость был тронут теплой атмосферой дружбы и внимания российской стороны.

Конечно, во время переговоров два лидера не могли обойти тему северокорейской угрозы миру. Они выдвинули совместную инициативу, которая была основана на предложенной китайской стороной идее "двойного замораживания". Мол, Пхеньян объявляет мораторий на испытания ракет и ядерных взрывов, а США и Южная Корея отказываются от масштабных военных учений в регионе.

Даже не слишком сведущему в мировой политике человеку сразу же ясно, что подобное предложение абсолютно пусто, нежизнеспособно и работать не будет. Америка во главе с таким президентом как Дональд Трамп, не слишком допускающим какие-либо компромиссы, никогда не согласится на сворачивание военных учений и на отказ от размещения в регионе противоракетных комплексов. Иначе ее лидера сочтут слабаком, который пошел на поводу у русских и китайцев с тем, чтобы ублажить молодого наглеца Кима. А для того конфронтация является наиболее благоприятной средой, чтобы отвлечь население страны от чудовищных проблем в экономике. И ни одна из стороны конфликта не сделает первого шага навстречу друг другу.

Но и меры, которые предпринимает Америка также не приносят желаемых плодов. Во время своего апрельского саммита с Си Цзиньпином Трамп поставил китайскому лидеру своего рода ультиматум. Тот должен был за 100 дней поставить Пхеньян на колени, а в случае неповиновения ввести против него жесткие экономические санкции, объявить своего рода блокаду.

Но было с самого начала ясно, что Пекин такой сценарий не устраивает. Китайское руководство заинтересовано в сохранении северокорейского режима, хотя, конечно желательно, чтобы руководство соседней страны перестало непрерывно провоцировать мир. В Китае не без оснований опасаются, что перекрытие границы с КНДР и ее изоляция могут иметь катастрофические последствия в виде неконтролируемой иммиграции северных корейцев. К тому же Пекину не нужна единая Корея, которая станет для него сильным конкурентом в регионе.

Но пока китайское руководство лавирует между Сциллой и Харибдой. Оно хочет не портить отношения с Вашингтоном, но при этом ему нужно сохранить контакты с Пхеньяном. После ультиматума Трампа Си принял ограниченные меры, и вроде бы прекратил импорт северокорейского угля в Китай, но проверить это невозможно.

Что может предпринять в этих условиях Дональд Трамп? Не так уж много. Он будет проводить обычные крупномасштабные маневры у берегов Северной Кореи и, кроме того, выразит свое "фи" Пекину, который неспособен усмирить своего нахлебника. Так, Вашингтон недавно одобрил сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам оружию Тайваню, а в день, когда Трамп разговаривал с Си, американский эсминец USS Stethem подошел к острову Тритон в Южно-Китайском море. Этот остров - часть архипелага, являющегося предметом жесткого территориального спора между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.

Однако нет никакой уверенности, что все эти усилия смогут преодолеть северокорейский тупик, так же, как, впрочем, и решить проблемы в других регионах - в Сирии, Украине, Катаре и Венесуэле. А в отсутствие единого и конкретного осуждения Ким Чен Ын будет продолжать разбрасывать веером свои ракеты, грозить новыми ядерными испытаниями и "умывать" не только президента Трампа, но и весь мир. А что если это действительно стало его основным занятием?