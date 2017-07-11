Дурная традиция сваливать всю причину российских бед на плохих американцев и Запад, похоже, дошла до апогея абсурда. Российские депутаты узрели и в отсутствии лета в России происки врагов, дескать, направивших климатическое оружие на Москву.

С этим абсурдным заявлением выступила не кто иной, как член Совета Федерации, сенатор от Брянской областной думы, член «Единой России» Екатерина Лахова.

«С помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы. Делается это для подрыва экономики. Отсюда у нас не свойственные нашему климату ураганы, торнадо, град с куриное яйцо, снег в июне, ливни один за другим, затяжная жара, пожары», – заявила сенатор изданию regions.ru.

Отметим, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский, по его собственному признанию, впервые в жизни сильно вымок под дождем, после чего предложил «разогнать» Мосгидромет.