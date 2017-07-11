Турция стягивает войска к сирийской границе

Шесть транспортных автоколонн проследовали к району Мусабейли приграничной с Сирией турецкой провинции Килис, сообщает во вторник агентство Anadolu.

Отмечается, что военно-транспортные средства отправлены Турцией для усиления своих подразделений и будут размещены на границе с Сирией, с противоположной стороны которой находится контролируемый курдами регион Африн.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Турции Фикри Ишык, Анкара не исключает проведения военной операции в Африне в случае исходящей из этого региона угрозы ее национальной безопасности.

Турция считает силы сирийских курдов террористической организацией, связанной с террористической ПКК.