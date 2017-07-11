Турция и Украина договорились о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией будет подписано до конца этого года. Об этом на заседании Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) в Киеве заявил заместитель министра экономики Турции Фатих Метин, сообщает Anadolu.

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной находится на стадии разработки, но стороны уже договорились по большинству пунктов документа, сказал Метин.

По его словам, переговоры по соглашению затягиваются в связи с большой разницей в себестоимости товаров промышленного производства в Украине и Турции.

Метин также сообщил, что за последние годы товарооборот между двумя странами сократился в связи с политическим кризисом в Украине. "Но у Турции и Украины есть достаточный потенциал для роста товарооборота", – добавил турецкий чиновник.