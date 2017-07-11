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Эмин Агаларов и свел Трампа с Весельницкой

Автор: Отдел информации 

Скандальная встреча российского адвоката Натальи Весельницкой с сыном президента США Дональдом Трампом была организована бизнесменом и певцом Эмином Агаларовым. Как сообщает Associated Press, с таким заявлением выступил известный PR-менеджер Роб Голдстоун.

По словам Роба Голдстоуна, именно по просьбе Эмина Агаларова он организовал встречу Весельницкой и Трампа-младшего.

Эмин Агаларов

Эмин Агаларов рассказал Голдстоуну, что госпожа Весельницкая «располагает информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии».

Как писал накануне haqqin.az, Роб Голдстоун рассказывает, что встреча открылась словами адвоката о взносах в предвыборную кампанию, однако госпожа Весельницкая почти сразу обратилась к теме российского запрета на усыновление детей американцами. В этот момент Дональд Трамп-младший встречу прервал.

«Таким образом, встреча закончилась ничем, дальнейших контактов не последовало»,— приводит Reuters Голдстоуна.

Наталья Весельницкая

Позже в Белом доме США прокомментировали эту встречу. Отметив, что она была короткой и не повлекшей никакого продолжения, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в ней не было ничего неподобающего. «Единственно, что было неуместно, — это утечка информации о встрече, о которой было известно»,— приводит Reuters ее слова.

По данным The New York Times, встреча Дональда Трампа-младшего и юриста Натальи Весельницкой состоялась 9 июня 2016 года в нью-йоркском Trump Tower. На ней также присутствовали зять нынешнего главы Белого дома Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлявший его предвыборную кампанию.

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