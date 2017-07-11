Боевики сбили самолет армии Асада

Представители двух группировок сирийской вооруженной оппозиции заявили об уничтожении на юге страны самолета ВВС правительственных сил. Об этом сообщает France 24.

«Самолет был сбит и упал на контролируемой режимом президента Башара Асада территории. У нас нет информации о судьбе пилота», — пояснил представитель одной из группировок.

Правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» подтвердила, что самолет был подбит над административной границей провинций Дамаск и Сувейда.

Этот регион является частью зоны деэскалации, предусмотренной в новом соглашении о прекращении огня, согласованном США, Россией и Иорданией, которое вступило в силу 9 июля.