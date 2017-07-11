Роухани признался в вооружении Ирака и Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его администрация, несмотря на экономические трудности, в течение последних нескольких лет финансировала и вооружала иракские и сирийские силы в войне против террористической организации «Исламское государство».

По словам Роухани, Иран выделил Ираку деньги для приобретения оружия, необходимого для борьбы с ИГ, и предоставил сирийской нации деньги для ее нужд в борьбе с терроризмом, сообщает во вторник IRNA.

Президент Роухани также заявил, что его администрация начала поддерживать Сирию и Ирак в ситуации, когда сам Иран страдал от международных санкций.

Он также призвал к национальному единству против врагов, заявив, что у Ирана есть враги как в регионе, так и во всем мире.