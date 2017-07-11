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Беспредел еще одного сына чиновника в Баку эксклюзив

Автор: Юсиф Алиев, собкор 

3 июля сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджева – Рустам Оруджев, ранее из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения лишенный права на вождение автомобилем, незаконно находясь за рулем автомобиля BMW с номерным знаком 10-OG-300, снова нарушил ПДД и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута Санана Самедова.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, в ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия. До этого Р.Оруджев преследовал водителя на протяжении часа и на расстоянии восьми остановок.

Остается добавить, что сын высокопоставленного чиновника не впервые столь неистовым образом нарушает законы. В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган взят под стражу.

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