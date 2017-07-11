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Рахмон призвал граждан не носить бороду и хиджаб

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не носить бороду и хиджаб. Об этом он сказал, выступая сегодня в Душанбе, сообщает «Азаттык».

По словам Рахмона, ношение хиджаба и облачение женщин в черное не соответствуют национальным традициям страны, а ношение бороды, по его словам, не обязательно является признаком религиозности. Он призвал граждан «поклоняться Всевышнему сердцем» и не стремиться выразить свою «правоту» через внешние атрибуты.

Президент заявил, что гражданам следует сохранить то, что, как он выразился, является «истинной культурой таджиков», и противостоять «чуждой культуре и традициям», которые, по его словам, распространяются через интернет.

Ранее в Таджикистане власти запретили детям посещать мечети и носить платки в школах. В минувшие несколько месяцев из зарубежных мусульманских учебных заведений в страну были возвращены тысячи учащихся. Меры приняты на фоне сообщений властей о присоединении таджикских граждан к боевикам в Ираке и Сирии.

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