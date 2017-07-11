Подписаться на уведомления
 

Спецслужбы Азербайджана предупредили об угрозе банковским картам

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Азербайджанским пользователям банковских карт следует предпринять меры предосторожности, чтобы защитить данные карты от нового вируса Neutrino, предупреждает Госагентство специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Как уточнили haqqin.az в этом специальном подразделении Особой службы госохраны, новое вредоносное программное обеспечение, поражающее POS-терминалы, уже зафиксировано в РФ, Казахстане, Украине и некоторых других странах. По сообщениям российских СМИ, обнаружила новую компьютерную напасть «Лаборатория Касперского».

Модификация Neutrino для POS-терминалов - нестандартная версия вирусной программы, и теперь троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

В Госагентстве отметили, что ни одна страна мира не гарантирована от проникновения вируса в платежные системы. POS-терминалы связаны с банком через интернет, поэтому вполне могут быть заражены как через банковские компьютерные системы, так и путем автономного подключение злоумышленников через Wi-Fi.

Специалисты госагентства считают,  что наиболее надежным способом защиты от кражи средств на карте является подключение к банковской услуге СМС-банкинг, которая дает возможность контролировать все расходные и приходные операции по карте в режиме реального времени и получать информацию о состоянии счета. Это значит, что пользователь сразу же узнает о незаконном снятии денег со счета, сообщить об этом в банк и вернуть свои деньги.

Дело в том, что когда хакеры снимают деньги с чужого счета, делают он-лайн покупки или переводят деньги на свой счет, эти средства попадают в руки получателя не моментально. Какое-то время деньги, снятые со счета, остаются заблокированными, чтобы владелец карты имел время отреагировать в случае кражи или другой экстраординарной ситуации.

Эксперты госохраны предупреждают, что определить, заражен ли POS-терминал вирусом, практически невозможно. Никаких сигналов или чего-либо еще при безналичном расчёте не последует. Не поможет и защитная система самой карты. Так что пока система оповещения СМС-банкинг остается лучшей гарантией от электронных краж со счетов граждан.

721 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

В Саудовской Аравии казнили шесть человек за день
Спецслужбы Азербайджана предупредили об угрозе банковским картам
Рахмон призвал граждан не носить бороду и хиджаб
Тысячи верблюдов стали жертвами конфликта Катара с арабскими странами
Беспредел еще одного сына чиновника в Баку эксклюзив
Спецпредставитель ПА ОБСЕ едет в Баку
Роухани признался в вооружении Ирака и Сирии
Иран решил завалить рынки своей нефтью
Боевики сбили самолет армии Асада
США успешно испытали новейший комплекс ПРО
Эмин Агаларов и свел Трампа с Весельницкой
Турция и Украина договорились о свободной торговле
Турция стягивает войска к сирийской границе
В плохой погоде россияне узрели «климатическое оружие» американцев не наши абсурды
Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Как диктатор Трампа обломал наша аналитика
Татарстан попросит продлить особый договор между Москвой и Казанью
Олигарха Дуньямина Халилова хотят приговорить к 14 годам тюрьмы
В Израиле осуждают поездку Эскина в Карабах
В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд
Лукашенко призвал дружить со всеми
Немецкое телевидение об акции протеста азербайджанцев в Берлине видео
Азербайджан разрабатывает электромагнитное оружие
Доллар подешевел
В Турции 105 IT-специалистов обвинили в связях с Гюленом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться