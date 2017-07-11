Спецслужбы Азербайджана предупредили об угрозе банковским картам

Азербайджанским пользователям банковских карт следует предпринять меры предосторожности, чтобы защитить данные карты от нового вируса Neutrino, предупреждает Госагентство специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Как уточнили haqqin.az в этом специальном подразделении Особой службы госохраны, новое вредоносное программное обеспечение, поражающее POS-терминалы, уже зафиксировано в РФ, Казахстане, Украине и некоторых других странах. По сообщениям российских СМИ, обнаружила новую компьютерную напасть «Лаборатория Касперского».

Модификация Neutrino для POS-терминалов - нестандартная версия вирусной программы, и теперь троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

В Госагентстве отметили, что ни одна страна мира не гарантирована от проникновения вируса в платежные системы. POS-терминалы связаны с банком через интернет, поэтому вполне могут быть заражены как через банковские компьютерные системы, так и путем автономного подключение злоумышленников через Wi-Fi.

Специалисты госагентства считают, что наиболее надежным способом защиты от кражи средств на карте является подключение к банковской услуге СМС-банкинг, которая дает возможность контролировать все расходные и приходные операции по карте в режиме реального времени и получать информацию о состоянии счета. Это значит, что пользователь сразу же узнает о незаконном снятии денег со счета, сообщить об этом в банк и вернуть свои деньги.

Дело в том, что когда хакеры снимают деньги с чужого счета, делают он-лайн покупки или переводят деньги на свой счет, эти средства попадают в руки получателя не моментально. Какое-то время деньги, снятые со счета, остаются заблокированными, чтобы владелец карты имел время отреагировать в случае кражи или другой экстраординарной ситуации.

Эксперты госохраны предупреждают, что определить, заражен ли POS-терминал вирусом, практически невозможно. Никаких сигналов или чего-либо еще при безналичном расчёте не последует. Не поможет и защитная система самой карты. Так что пока система оповещения СМС-банкинг остается лучшей гарантией от электронных краж со счетов граждан.