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В Саудовской Аравии казнили шесть человек за день

 

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении шестерых осужденных. Об этом сообщает The Independent.

Гражданин Пакистана был обезглавлен за контрабанду наркотиков, пять подданных Саудовской Аравии — за убийство. По информации издания, это самая массовая казнь за текущий год.

Таким образом, число людей, к которым в королевстве в 2017 году была применена высшая мера наказания, достигло 44. Более трети из них лишились жизни за политические преступления, такие как участие в антиправительственных акциях.

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