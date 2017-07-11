В Саудовской Аравии казнили шесть человек за день

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении шестерых осужденных. Об этом сообщает The Independent.

Гражданин Пакистана был обезглавлен за контрабанду наркотиков, пять подданных Саудовской Аравии — за убийство. По информации издания, это самая массовая казнь за текущий год.

Таким образом, число людей, к которым в королевстве в 2017 году была применена высшая мера наказания, достигло 44. Более трети из них лишились жизни за политические преступления, такие как участие в антиправительственных акциях.