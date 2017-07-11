Facebook заблокировал Эйнуллу Фатуллаева из-за фотографии убитой Захры

Аккаунт главы Haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Facebook заблокирован из-за распространения фотографии двухлетней Захры Гулиевой, убитой в результате обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы.
Причиной блокировки стали жалобы со стороны армянских пользователей. При этом в Facebook узрели в данной фотографии «нарушение норм сообщества».
В итоге аккаунт журналиста был заблокирован на трое суток.
Отметим, что впервые фотография убитой армянами двухлетней Захры Гулиевой была распространена на haqqin.az и на странице Эйнуллы Фатуллаева в Facebook.