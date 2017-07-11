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Российские аналитики: «Без России Карабах не решить» комментирует Татьяна Полоскова

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе еще не началась, но многие международные эксперты уже назвали ее бесперспективной и не имеющей смысла. Некоторые российские аналитики, как отметила доктор политических наук государственный советник РФ Татьяна Полоскова, даже успели упрекнуть Армению и Азербайджан в отсутствии политической воли.

Сама Т.Полоскова в беседе с haqqin.az высказала несколько иное мнение.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что без политической воли со стороны крупных держав, включая Россию, данную проблему решить невозможно. Как очевидно и то, что напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией, военный конфликт между ними являются удобным инструментом для манипуляций. И далеко не всегда в интересах народов наших стран.

Ситуация в Нагорном Карабахе была и остается для определенной группы российских политиков не только способом влияния на процессы внутри и Армении и Азербайджана, но и фактором личного самопиара. Такое тоже имеет место быть. Я согласна, что без политической воли сторон решить проблему Карабаха нельзя. Но важной стороной в этом процессе является и руководство России. Поэтому хотелось бы понять, есть ли на то политическая воля. И как скоро эта воля перерастет в реальные действия»,  полагает политолог.

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