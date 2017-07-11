Обвал швейцарского франка

Курс швейцарского франка к евро упал сегодня до минимального уровня за год и может снизиться еще, если Швейцария сохранит крайне мягкую денежно-кредитную политику, полагают аналитики UBS AG и Nomura Holdings.

В ходе торгов во вторник франк пробил технический уровень 1,1 франка за евро и к 14:08 мск торговался на минимальном уровне с июня 2016 года — 1,1038 франка за евро, сообщает Интерфакс.

«Если остальные страны мира будут предлагать более высокие ставки, а ЦБ Швейцарии будет в этом отставать, инвесторы естественным образом будут переносить свои средства в другие активы, потому что швейцарские активы приносят нулевой или даже негативный доход», — указал аналитик UBS Лефтерис Фармакис.

По его мнению, франк может опуститься до 1,13 за евро к концу года. Эксперты Nomura прогнозируют, что франк понизится до 1,11-1,12 за евро уже в ближайшее время.