Ильхам Алиев отправил на пенсию генерала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении генерал-майора Акифа Шафиева.
В распоряжении главы государства говорится, что генерал-майор Акиф Али оглу Шафиев отправлен в запас с правом ношения военной формы.
Очередным распоряжением главы государства Акиф Шафиев награжден орденом «За службу Родине» 3-й степени за долгую плодотворную деятельность.
Отметим, что Акиф Шафиев занимал должность начальника Управления миграции и пограничного контроля Государственной пограничной службы.