Минкультуры и туризма рассказало о десятках тысяч арабских туристов в Азербайджане

В первой половине 2017 года Азербайджан посетили 1 199 667 иностранных граждан, говорится в сообщении Министерства культуры и туризма.

Этот показатель на 24 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (966 497).

Россияне на первом месте из числа посетивших туристов. Их число достигло 374 491 (рост на 17 процентов).

Далее следуют Грузия (254 425, рост на четыре процента), Иран (180 103, рост на 89 процентов), ОАЭ (44 196, рост на 338 процентов), Украина (27 342, рост на 14 процентов ) и Ирак (19 355, рост на 75 процентов).

За этот период из Турции в Азербайджан приехали 138 692 человека, что означает уменьшение на 7,6 процента по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что в текущем году заметен большой рост числа туристов, прибывших в Азербайджан из арабских стран. Так, по сравнению с первым полугодием 2016 года за первые шесть месяцев 2017 года из Омана в Азербайджан приехало в 16 раз больше туристов, Кувейта — в восемь, Саудовской Аравии — в шесть, Катара и Марокко — в пять, ОАЭ — в 4,4 раза, Пакистана и Алжира — в 3,5 раза, Иордании — в 2,2 раза, Туркменистана — в два раза и Ирака — примерно в 1,5 раза.

Выросло также число граждан, прибывших в Азербайджан из государств СНГ (12 процентов), ЕС (13 процентов), стран Персидского залива и Ближнего Востока (117 процентов), азиатских стран (64,4 процента), стран Африки (72 процента), США и Австралии (22,8 процента).