Мехман Алиев о бессмысленной встрече Мамедъярова и Налбандяна

Никакого результата от встречи глав МИД Азербайджана и Армении ждать не стоит, считает директор информагентства «Туран» Мехман Алиев.

Выдвигая свои предположения о ходе предстоящих переговоров в Брюсселе, журналист сказал haqqin.az: «Организация встреч глав МИД не несет характер урегулирования. Такие переговоры нацелены лишь на уменьшение риска новых обострений конфликта, удаление сторон от спорных вопросов.

Думаю, эта встреча будет направлена на устранение напряжения. Но каждая из сторон остается при своем мнении, международные посредники не предложили никаких вариантов и идей по урегулированию конфликта, поэтому это всего лишь еще одна встреча из череды многих, уже состоявшихся…»

Баку не выходит из переговорного процесса только потому, что такой шаг Азербайджана в мире расценят неверно, полагает М.Алиев.

«Нам нужно усиливаться и в военном, и в экономическом плане. Но в то же время на дипломатическом фронте усилить давление на Армению. Пока возможностей ни военного, ни мирного решения этой проблемы не видно», — убежден глава информагентства.