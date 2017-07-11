Российского туриста убили в Абхазии

Турист из России умер в Абхазии из-за ранения, полученного при попытке ограбления. Об этом сообщили в МВД республики, передает ТАСС.

Инцидент произошел днем в районе села Ачандара Гудаутского района.

«Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег», — сказали в ведомстве.

Один из мужчин оказал сопротивление грабителям и был ранен. Его доставили в больницу, однако он скончался.

Ведется поиск преступников. Место происшествия оцеплено.