Ильхам Алиев назначил новых судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении председателей некоторых судебных коллегий Верховного суда Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Шалала Агакерим гызы Мамедова назначена председателем Гражданской коллегии Верховного суда, Азиз Джафар оглу Сеидов — председателем Военной коллегии Верховного суда Азербайджана.
Другим распоряжением глава государства назначил председателей ряда апелляционных судов.
Согласно распоряжению, Тапдыг Шукюр оглу Махмудов назначен председателем Гянджинского апелляционного суда, Саадат Инаят гызы Бекташи — председателем Сумгаитского апелляционного суда, Рашадат Ахмед оглу Агаев — председателем Ширванского апелляционного суда, Мубариз Досмамед оглу Акперов — председателем Шекинского апелляционного суда.