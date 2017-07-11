В Азербайджане горит заповедник

В Гызылагадже горит природный заповедник. Как сообщает Report, в результате ветра масштабы пожара расширились.
В целом пламя охватило территорию свыше 10 га. Для локализации пожара на территорию доставлена техника и живая сила служб противопожарной охраны Масаллинского и Ленкоранского районов Государственной противопожарной службы МЧС.
Отметим, что сегодня в 14:00 на территории заповедника начался пожар. Из-за ветра за короткое время пламя охватило территорию в 3 га.
Оперативные действия для локализации пожара продолжаются.