Президент уволил генерала — отца беспредельщика

Заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджев уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Увольнение генерала последовало после задержания его сына Рустама Оруджева, нарушившего правила дорожного движения и избившего водителя автобуса.

Как сообщал ранее haqqin.az, лишенный права управления автомобилем Рустам Оруджев, незаконно находясь за рулем BMW с номерным знаком 10-OG-300, снова нарушил правила и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута №8 Санана Самедова.

В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия.

Сын высокопоставленного человека не впервые столь неистовым образом нарушает законы. В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган взят под стражу.