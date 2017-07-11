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Муж отрубил жене пальцы за желание учиться

 

Житель Бангладеш отрубил своей жене пальцы на правой руке за то, что она приняла решение получить высшее образование. Теперь мужчине грозит длительное тюремное заключение.

30-летний Рафикуль Ислам, который подрабатывал гастарбайтером в ОАЭ, неоднократно выражал недовольство планами своей супруги, 21-летней Хавы Ахтер, получить ученую степень, сообщает Daily Mail.

Вернувшись домой в Бангладеш, мужчина сообщил жене, что хочет сделать ей сюрприз. После этого он завязал женщине глаза и рот, попросил супругу вытянуть руку и отрубил ей все пять пальцев. Один из родственников Ислама затем выбросил отрубленные пальцы в помойный бак, чтобы врачи не смогли пришить их обратно.

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