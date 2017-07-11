Сторонники Саакашвили атакуют парламент Украины

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины проходит митинг с требованием к парламенту поддержать представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов. Активисты подожгли дымовые шашки в знак возмущения нерешительностью нардепов, пишет на своей странице в Facebook гражданский активист Виталий Шабунин.

В то же время агентство РБК-Украина сообщает, что под парламентом начались столкновения между самими митингующими. В протестах участвуют представители всеукраинского объединения «Свобода», «Руха новых сил» Михаила Саакашвили.

Кроме того, ожидается подход колонны Национального корпуса. Отмечается, что акция Нацкорпуса изначально планировалась на четверг. Однако была перенесена на сегодня.

«Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня», — пояснили представители партии.