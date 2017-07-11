Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михаила Джанелидзе и Мевлюта Чавушоглу состоится на следующей неделе в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на дипломатический источник.

«Встреча министров запланирована на 18-19 июля. На данный момент согласуются программа и повестка встречи», - отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.