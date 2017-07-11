Подписаться на уведомления
 

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку

 

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михаила Джанелидзе и Мевлюта Чавушоглу состоится на следующей неделе в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на дипломатический источник. 

«Встреча министров запланирована на 18-19 июля. На данный момент согласуются программа и повестка встречи», - отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты. 

178 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары
В Азербайджане учреждена новая медаль
Госдеп: "США и Катар вместе будут бороться с терроризмом"
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку
Сторонники Саакашвили атакуют парламент Украины
Муж отрубил жене пальцы за желание учиться
Президент уволил генерала — отца беспредельщика
В Азербайджане горит заповедник
Ильхам Алиев назначил новых судей
Российского туриста убили в Абхазии
Мехман Алиев о бессмысленной встрече Мамедъярова и Налбандяна
Минкультуры и туризма рассказало о десятках тысяч арабских туристов в Азербайджане
Ильхам Алиев отправил на пенсию генерала
Обвал швейцарского франка
Российские аналитики: «Без России Карабах не решить» комментирует Татьяна Полоскова
Facebook заблокировал Эйнуллу Фатуллаева из-за фотографии убитой Захры
В Саудовской Аравии казнили шесть человек за день
Спецслужбы Азербайджана предупредили об угрозе банковским картам
Рахмон призвал граждан не носить бороду и хиджаб
Тысячи верблюдов стали жертвами конфликта Катара с арабскими странами
Беспредел еще одного сына чиновника в Баку эксклюзив
Спецпредставитель ПА ОБСЕ едет в Баку
Роухани признался в вооружении Ирака и Сирии
Иран решил завалить рынки своей нефтью
Боевики сбили самолет армии Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться