Госдеп: "США и Катар вместе будут бороться с терроризмом"

США и Катар подписали соглашение о борьбе с терроризмом и его финансированием. Документ был подписан в рамках визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Доху, сообщил журналистам его старший советник Роберт Хаммонд, передает Reuters.

«Катар и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами, в котором излагаются будущие усилия, которые Катар может предпринять, чтобы укрепить свою борьбу с терроризмом и активно заниматься вопросами финансирования терроризма», - сказал он, добавив, что «это обнадеживающий шаг вперед».