Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары

Партнерство Москвы и Анкары достигло такого уровня, когда для сторон нет запретных тем, заявил во вторник посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Наше взаимовыгодное заинтересованное партнерство с Турцией достигло такого уровня, когда для нас нет запретных тем. Поэтому для нас открыты все сферы и, дай Бог, мы когда-нибудь будем свидетелями очень интересного развития событий, может быть и в той сфере, которую вы обозначили», — заявил посол журналистам, отвечая на вопрос о перспективах военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары.