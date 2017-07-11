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Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары

 

Партнерство Москвы и Анкары достигло такого уровня, когда для сторон нет запретных тем, заявил во вторник посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Наше взаимовыгодное заинтересованное партнерство с Турцией достигло такого уровня, когда для нас нет запретных тем. Поэтому для нас открыты все сферы и, дай Бог, мы когда-нибудь будем свидетелями очень интересного развития событий, может быть и в той сфере, которую вы обозначили», — заявил посол журналистам, отвечая на вопрос о перспективах военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары.

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Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары
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