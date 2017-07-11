Близкий к Кремлю российский политолог, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что главы МИД Азербайджана и Армении выбрали для переговоров «неправильное место».

В беседе с haqqin.az В.Лепехин высказал недоумение по поводу того, что обанкротившаяся в геополитическом смысле Западная Европа явилась субъектом, в руках которого должна находиться судьба Закавказья.

«И что такое сегодня Брюссель, неспособный справиться с террористическими бандами у себя под носом? Последние саммиты сомнительной «Большой семерки» и фактически разобранной на части «Большой двадцатки» показали, что мир изменился принципиальным образом, и один из итогов этих изменений состоит в том, что Запад - уже не истина в последней инстанции. Сегодня более чем очевидно, что судьбу Закавказья, расположенного в Евразии, могут и должны решать евразийские державы, в то время как западноевропейским странам и США здесь не место», - убежден В.Лепехин.

Политолог считает, что в период сирийской войны в северной части Ближнего Востока и Закавказье началось сближение трех ведущих центральноевразийских держав – России, Турции и Ирана. И совершенно очевидно, что именно от этих государств (а не от Швеции, Финляндии, Белоруссии и других участников Минской группы ОБСЕ) зависят мир и безопасность в регионе.

Однако и сам Лепехин ничего нового к своему видению карабахского конфликта за последние годы не добавил. Он по-прежнему продвигает тезис о том, что Азербайджан и Армения должны содействовать становлению нового переговорного формата по Нагорному Карабаху по формуле 3 + 3.

«Необходимо сформировать коалицию трех больших региональных держав (Иран, Турция и Россия) и трех государств Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия), кровно заинтересованных в решении карабахского конфликта. И переговоры по Нагорному Карабаху следует проводить не в Брюсселе, а в Тбилиси или Тегеране. (ЕС и ОБСЕ могут участвовать в этом формате исключительно в качестве наблюдателей).

ОБСЕ – организация, которая доказала свою необъективность и нечистоплотность фактической поддержкой бандеровского режима на Украине и косвенным участием в гибридной войне против неугодных Западу государств - России, Сирии, Ирана и т.д.

Полагаю, что долголетие Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху объясняется тем, что её представители обещают каждой из сторон карабахского конфликта решить проблему в свою пользу, порождая иллюзии у правящих кругов Азербайджана и Армении, что «Запад нам поможет». Между тем давно пора понять, что Запад помогает только себе, и ничуть не способствуя решению карабахской проблемы, использует ситуацию в своих собственных интересах – чтобы добиваться от каждой из сторон конфликта определенных уступок», - заключил российский эксперт.