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Азербайджан возвращается под крыло Вашингтона мнения и оценки

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

«Намечается улучшение азербайджано-американских отношений. Это видно по участию высокопоставленных представителей азербайджанского руководства в праздновании Дня независимости США в Баку, а главное - однозначной реакции Вашингтона на армянскую провокацию в селе Алханлы Физулинского района. Азербайджан четко дает понять, что не намерен менять баланс отношений в сторону России или США - если это необходимо для национальных интересов, официальный Баку умело лавирует, демонстрируя умение по своему усмотрению дистанцироваться от тех или иных геополитических центров», - заявил в интервью haqqin.az политолог Фархад Мехтиев.

Власти в Вашингтоне понимают, что для Азербайджана возвращение оккупированных территорий имеет ключевое значение. И в этом вопросе политические симпатии Америки на стороне Азербайджана, а не форпоста России - Армении. США заинтересованы в урегулировании карабахского конфликта в пользу Азербайджана.

Американцы понимают, что нерешенность карабахской проблемы создает России возможности укрепиться на Южном Кавказе. Кроме того, американские компании задействованы в азербайджанских энергетических проектах, в строительстве Южного газового коридора, который берет начало от азербайджанских углеводородных месторождений на Каспии.  

Азербайджан к тому же является союзником США в борьбе с международным терроризмом, участвует в миротворческих операциях НАТО в Афганистане. Все это, как считает Ф.Мехтиев, дает основание полагать, что «США поддержат силовое восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности, если будут уверены, что Баку выйдет из войны победителем».

Армянская диаспора Америки обладает весомым влиянием в Сенате США, а не в Белом доме, считает эксперт. А внешнюю политику Штатов формирует не Сенат, хотя там есть комиссия по внешней политике, а американская администрация, которая настроена на поддержку Азербайджана, а не члена ОДКБ - Армении.

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