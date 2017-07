Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, он согласился после обещаний, что ему может быть предоставлен компромат на Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу.

По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

«У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием», - заявляет Трамп-младший.

Под «политическим оппозиционным исследованием» в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: «Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон – ред.), то мне это нравится».

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq