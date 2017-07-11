Подписаться на уведомления
 

Трамп-мл.: "Арас и Эмин и познакомили нас с Весельницкой" фото

 

Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, он согласился после обещаний, что ему может быть предоставлен компромат на Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

 

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу.

По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

«У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием», - заявляет Трамп-младший.

Под «политическим оппозиционным исследованием» в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: «Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон – ред.), то мне это нравится».

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторяет, что «женщина (Весельницкая – ред.) не была российским чиновником и не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского».

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Клинтон.

1895 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 27° / 21°
14 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов
Украинский суд арестовал российских пограничников
Радикалы пришли на суд над Бабеком Гасановым в Одессе фото
Трамп-мл.: "Арас и Эмин и познакомили нас с Весельницкой" фото
Коалиция не может подтвердить гибель главаря ИГИЛ
Азербайджан обратился к России Из-за учений в Карабахе
Азербайджан возвращается под крыло Вашингтона мнения и оценки
Прокремлевский аналитик: «Мамедъяров и Налбандян выбрали неправильное место» эксклюзив
В Великобритании два мусульманина заключили однополый брак
Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары
В Азербайджане учреждена новая медаль
Госдеп: "США и Катар вместе будут бороться с терроризмом"
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку
Сторонники Саакашвили атакуют парламент Украины
Муж отрубил жене пальцы за желание учиться
Президент уволил генерала — отца беспредельщика
В Азербайджане горит заповедник
Ильхам Алиев назначил новых судей
Российского туриста убили в Абхазии
Мехман Алиев о бессмысленной встрече Мамедъярова и Налбандяна
Минкультуры и туризма рассказало о десятках тысяч арабских туристов в Азербайджане
Ильхам Алиев отправил на пенсию генерала
Обвал швейцарского франка
Российские аналитики: «Без России Карабах не решить» комментирует Татьяна Полоскова
Facebook заблокировал Эйнуллу Фатуллаева из-за фотографии убитой Захры
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться