Вчера армянский интернет-ресурс ru.armeniasputnik.am распространил информацию об учениях пограничной службы Федеральной службы безопасности России совместно с пограничными войсками Национальной службы безопасности Армении, которые были проведены по сценарию пресечения попытки прорыва нарушителей через государственную границу Азербайджана и Ирана.

В связи с распространенной информацией АПА обратилось в Государственную пограничную службу Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ГПС в ответ на запрос АПА, в целях внесения ясности в этот вопрос начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералу армии Владимиру Кулишову.

В сообщении пресс-службы ГПС Азербайджана отмечается, что в ближайшее время в связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.