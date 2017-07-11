Коалиция не может подтвердить гибель главаря ИГИЛ

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" не может подтвердить или опровергнуть гибель главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, заявил командующий операцией американский генерал Стивен Таунсенд, передает РИА Новости.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию по поводу того, жив аль-Багдади или нет", — сказал Таунсенд журналистам.

Во вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГИЛ признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.