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Радикалы пришли на суд над Бабеком Гасановым в Одессе фото

Автор: Отдел информации 

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы продлила на 60 дней срок содержания под стражей Бабека Гасанова, подозреваемого в убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Думское.нет».

Согласно информации, из-за неявки переводчика на судебное заседание судьи так и не перешли к рассмотрению делу по существу и перенесли заседание на 20 сентября.

Издание отмечает, что на сегодняшнее слушание прибыло более 200 активистов различных радикальных организаций Одессы. Так, были замечены люди в футболках с надписью «Украинская Добровольческая Армия» (военное крыло партии Дмитрия Яроша — ред.), также активисты гражданского корпуса «Азов», «Автомайдан», РГБ, ГО «Уличный Фронт».

Напомним, что в начале апреля 2015 года в центре Одессы разгорелся конфликт. Компания молодых людей кавказской национальности, отдыхающих на Дерибасовской, повздорила с двумя прохожими. Кто-то из них выхватил травмат и открыл стрельбу по оппонентам.  В результате конфликта погиб мастер спорта, чемпион Украины и Европы по тайскому боксу Сергей Лащенко.

Подозреваемый в убийстве 24-летний гражданин Азербайджана Бабек Дамир оглу Гасанов тогда бежал в Россию. Но в феврале 2017 года его поймали и экстрадировали в Украину.

 

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