Украинский суд арестовал российских пограничников

Херсонский областной апелляционный суд арестовал двух российских пограничников, задержанных в Херсонской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.

"Апелляционным судом Херсонской области российским пограничникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, арестованным сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил о задержании 30 июня в Херсонской области двух неизвестных, которые, по его утверждению, являются российскими пограничниками. По его словам, в ходе опроса было установлено, что "задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России". В свою очередь, в СБУ сообщили, что задержаны российские военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В их отношении были возбуждены уголовные дела.