Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов

Турция отправила в Катар, оказавшийся в начале июня в изоляции из-за дипломатического кризиса с соседними странами, 200 грузовых самолетов с различными товарами на сумму более 20 миллионов долларов, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает телеканал TRT.

"Турция не помощь Катару оказывает, а осуществляет экспорт товаров, за которые уже произведена оплата. Мы совершили, возможно, крупнейшую в мире операцию по доставке товаров — на 200 грузовых самолетах", — заявил Зейбекчи в ходе визита в Иран.

По словам турецкого министра, стоимость поставленной в Катар продукции составляет более 20 миллионов долларов. Зейбекчи добавил, что "Катар — это не государство-террорист".