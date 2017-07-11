В Британии компенсацию за Brexit назвали грабежом

Сумма, которую Евроcоюз требует от Cоединенного королевства в виде «отступных» за выход из единой Европы, грабительская. Такую оценку дал глава британского МИДа Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос в парламенте, не следует ли дать ЕС «от ворот поворот», если он потребует деньги от Британии за выход из блока, Джонсон сказал: «Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими, и что от ворот поворот — вполне подходящий термин».

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года.