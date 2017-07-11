В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и грузинской «Самтредиа». Со счетом 5:0 победил чемпион Азербайджана.

Второй тайм начался гораздо в более спокойном темпе. На 59-й минуте Самушиа получил третью желтую карточку грузинской команды.

На 65-й минуте произошли сразу две замены. На поле вышли Джикиа и Алмейда, заменившие соответственно Самушиа и Диниева. Стадион бурными аплодисментами встретил бразильца, дебютировавшего в июне за сборную Азербайджана.

Главный тренер «Самтредиа» Гия Цецадзе сделал еще одну замену, выпустив на 69-й минуте Бериашвили вместо Ражамашвили.

На 76-й минуте Гурбан Гурбанов ввел в игру еще одного нового игрока – гаитянина Дональда Герье. Он заменил Афрана Исмайлова.

А на 83-й минуте «Карабах» забил четвертый гол. Грузинская оборона вновь провалилась, Мичел ворвался в штрафную и отдал пас во вратарскую, где Герье замкнул прострел и открыл счет своим голам за азербайджанский клуб.

Но и это было не все. Точку в матче поставил Мичел, который при полном попустительстве защитников сделал счет 5:0.

Матч завершился со счетом 5:0. Ответная игра состоится 18 июля в Тбилиси. Жеребьевка третьего квалификационного раунда пройдет 14 июля.

* * *21:48

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и грузинской «Самтредиа». После первого тайма счет 3:0 в пользу «Карабаха».

Составы команд на этот матч:

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Махир Мадатов, Рашад Садыхов, Афран Исмайлов, Анси Аголли, Бадави Гусейнов, Джошгун Диниев.

Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Дональд Герье, Ричард Алмейда, Ариф Дашдамиров, Агабала Рамазанов, Якуб Жезничак.

«Самтредиа» - Омар Мигинеишвили, Лаша Касрадзе, Ника Сандохадзе, Гиули Манджгаладзе, Давит Ражамашвили, Теймураз Маркозашвили, Николози Сабанадзе, Георгий Мчедлишвили, Бакар Бальде, Георгий Датунаишвили, Гурам Самушиа.

Запасные – Илиа Стуруа, Давит Мтивлишвили, Георгий Бериашвили, Давит Джикиа, Акаки Нинуа, Жемал Гогиашвили, Гигиа Буркадзе.

С первых минут преимуществом завладели футболисты «Карабаха», но до острых моментов у ворот гостей дело не доходило. На 5-й минуте турецкий арбитр Мете Калкаван показал первую желтую карточку. Ее получил Манджгаладзе. Спустя еще три минуты Бальде удостоился второго «горчичника» за то, что рукой прервал атаку агдамцев. Был исполнен штрафной с правого края, и за нарушение на Мадатове в ворота «Самтредиа» был назначен пенальти. К 11-метровой отметке подошел Афран Исмайлов. 10-я минута, 1:0 в пользу «Карабаха»!

После пропущенного гола грузины заиграли активнее и сделали пару подходов к воротам «Карабаха». Но все это было не слишком опасно.

На 31-й минуте главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заменил капитана Рашада Садыхова, выпустив новичка команды Якуба Жезничака.

На 37-й минуте «Карабах» удвоил счет. Дино Ндлову головой замкнул навес Анси Аголли с левого фланга – 2:0!

Ну, а в самом конце первого тайма в ворота «Самтредиа» был назначен еще один пенальти – за нарушение вратаря против Ндлову. Пострадавший сам подошел к «точке» и довел преимущество «Карабаха» до крупного – 3:0!