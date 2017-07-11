Мамедъяров и Налбандян начали переговоры

В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.
В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.
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