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Мамедъяров и Налбандян начали переговоры

Автор: Отдел информации 

В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.

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