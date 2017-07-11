Известный российский телеведущий Леонид Якубович, находящийся сейчас в Баку, посетил матч футбольной Лиги чемпионов между «Карабахом» и грузинской «Самтредиа», который проходит в эти минуты на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

«Я здесь как дома, - цитирует Якубовича azerisport.com. - Сюда приезжал еще на КВН, тогда еще Юлий Гусман был капитаном у нас. У меня много приятных воспоминаний, связанных с этим городом. Потрясающий бульвар. Все феноменально, я даже завидую.

Футбол люблю, красивый футбол, но ни за кого не болею. Сегодня я просто за футбол. Ребята на поле играют замечательно. Желаю мира всему Азербайджану».