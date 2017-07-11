В России полицейский расстрелял бывших тещу и тестя

В Ростовской области мужчина в полицейской форме расстрелял бывших тещу и тестя на трассе под Таганрогом, передает Интерфакс.

Женщина погибла на месте, а ее муж предположительно находится в крайне тяжелом состоянии. Он рассказал, что напавший — бывший супруг его дочери по фамилии Кадацкий.

Как сообщила официальный представитель ГУ МВД России по региону Наталья Устименко, стрелявший задержан в Ростове-на-Дону. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является сотрудником правоохранительных органов. Он также отметил, что в автомобиле находились его бывшая жена и тесть.