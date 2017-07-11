МИД Азербайджана: «ОБСЕ просто хочет снизить напряженность в Карабахе»

«Армяно-азербайджанский конфликт остается одним из самых серьезных угроз миру и безопасности в регионе ОБСЕ. Несмотря на то, что Совбез ООН посредством своих резолюций дал ОБСЕ ясный мандат по урегулированию конфликта, мы наблюдаем, что основным трендом внутри организации является просто разряжение обстановки вокруг конфликта»,- говорится в выступлении азербайджанской делегации на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Мауэрбахе, распространенном МИД Азербайджана.

Азербайджанская делегация отмечает, что деэскалация конфликта без вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана не принесет решения конфликту.

«Мы в рамках организации должны занять единодушную позицию, что сохранение статус-кво неприемлемо. Учитывая провокации всякого рода, предпринимаемые Арменией вдоль всей линии фронта и направленные на эскалацию напряженности в конфликте, мы должны изменить статус-кво»,- говорится в сообщении.