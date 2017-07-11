Подписаться на уведомления
 

МИД Азербайджана: «ОБСЕ просто хочет снизить напряженность в Карабахе»

 

«Армяно-азербайджанский конфликт остается одним из самых серьезных угроз миру и безопасности в регионе ОБСЕ. Несмотря на то, что Совбез ООН посредством своих резолюций дал ОБСЕ ясный мандат по урегулированию конфликта, мы наблюдаем, что основным трендом внутри организации является просто разряжение обстановки вокруг конфликта»,- говорится в выступлении азербайджанской делегации на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Мауэрбахе, распространенном МИД Азербайджана.

Азербайджанская делегация отмечает, что деэскалация конфликта без вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана не принесет решения конфликту.

«Мы в рамках организации должны занять единодушную позицию, что сохранение статус-кво неприемлемо. Учитывая провокации всякого рода, предпринимаемые Арменией вдоль всей линии фронта и направленные на эскалацию напряженности в конфликте, мы должны изменить статус-кво»,- говорится в сообщении.

1161 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

«Карабах» забил 5 голов чемпиону Грузии Лига Чемпионов; видео; обновлено
Официальный Берлин: «Мы не знаем, чему и кому верить в администрации Трампа»
МИД Азербайджана: «ОБСЕ просто хочет снизить напряженность в Карабахе»
В России полицейский расстрелял бывших тещу и тестя
Леонид Якубович на матче «Карабаха» «Все феноменально, я даже завидую»
Мамедъяров и Налбандян начали переговоры
В Британии компенсацию за Brexit назвали грабежом
Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов
Украинский суд арестовал российских пограничников
Радикалы пришли на суд над Бабеком Гасановым в Одессе фото
Трамп-мл.: "Арас и Эмин и познакомили нас с Весельницкой" фото
Коалиция не может подтвердить гибель главаря ИГИЛ
Азербайджан обратился к России Из-за учений в Карабахе
Азербайджан возвращается под крыло Вашингтона мнения и оценки
Прокремлевский аналитик: «Мамедъяров и Налбандян выбрали неправильное место» эксклюзив
В Великобритании два мусульманина заключили однополый брак
Российский посол о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары
В Азербайджане учреждена новая медаль
Госдеп: "США и Катар вместе будут бороться с терроризмом"
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку
Сторонники Саакашвили атакуют парламент Украины
Муж отрубил жене пальцы за желание учиться
Президент уволил генерала — отца беспредельщика
В Азербайджане горит заповедник
Ильхам Алиев назначил новых судей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться