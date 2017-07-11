Официальный Берлин: «Мы не знаем, чему и кому верить в администрации Трампа»

Берлин не знает, чему и кому верить в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель правительства ФРГ по связям с Россией, Центральной Азией и Восточной Европой Гернот Эрлер, передает Reuters.

Он приветствовал встречу президентов РФ и США в Гамбурге, отметив, что не будет преувеличением сказать, что прекращение огня на юго-западе Сирии стало результатом встречи Трампа с Путиным в Гамбурге.

Однако Эрлер отметил, что пока неясно, может ли администрация Трампа решить сложные, неразрешимые конфликты в Украине и Сирии, посылая противоречивые сигналы о своей политике в России и борясь с непрерывными утечками о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

«В политике США в отношении России мы наблюдаем нерешительность», - сказал Эрлер - нет четкого направления. Этот вопрос стал заложником внутренних дебатов в Америке. И эта ситуация не скоро закончится».

По его словам, Германии все еще трудно понять, чему и кому верить в новой администрацию США.

«Вопрос в том: что мы признаем фактом? То, что говорит Тиллерсон, президент или посол США в ООН Никки Хейли?» - спросил Эрлер.

«Так много голосов, и все они звучат по-разному», - сказал он.