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Гурбан Гурбанов о разгромной победе «Карабаха» «Теперь в Тбилиси меня вспомнят»

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Главный тренер грузинской команды «Самтредиа» Гия Цецадзе прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Карабаха» (0:5).

«До игры у всех шансы бывают равны. Мы считали, что у нас есть шансы, но игра не получилась. Однако мы все еще сохраняем шансы, так как есть ответная игра».

Правда, потом наставник добавил, что ответная встреча будет больше игрой за престиж, нежели за выход в следующий раунд.

«Постараемся в Тбилиси сыграть достойно. Я говорил, что «Карабах» - фаворит, но не думал, что проиграем с таким крупным счетом. «Карабах» - очень хорошая команда. В Азербайджане клубный футбол на очень хорошем уровне.

Я не хочу комментировать действия судей. Посмотрим видеозапись тех моментов. Сейчас это уже не имеет значения. Мы проиграли не из-за судьи. Наша команда была слабее».

В свою очередь, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов тоже заявил, что расслабляться перед ответной игрой не стоит.

 «Как я и говорил до игры, мы постарались сыграть в агрессивный футбол, больше владеть мячом, - говорит азербайджанский наставник. - Слышал, что тренер «Самтредиа» сказал сейчас, что шансы у них есть. Это правильно, таким должен быть характер тренера и команды.

Матч мы начали тяжело, несмотря на быстрый гол. Знали, что у нас есть проблемы. Но ребята проявили характер. Конечно, болельщики сыграли большую роль в победе.

До ответной игры есть время, постараемся улучшить свою форму. В Лиге чемпионов может быть все, что угодно. Нужно быть внимательными.

Игра наших новичков? И Жезничак, и Герье – опытные футболисты. Будет неправильно говорить, доволен я или нет их игрой. Это всего лишь одна неполная игра. Они должны доказывать свою состоятельность на протяжении всего сезона. Я доволен игровой дисциплиной новичков. Они выполнили то, что я им говорил, соответствовали нашей системе.

Надеюсь, что травма Рашада Садыхова не будет серьезной и он вскоре вернется в строй.

В каждом турнире мы пытаемся добиться максимума. Как это получается – уже другой вопрос. Постараемся пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Здесь нет слабых команд, все наши соперники в квалификации - чемпионы своих стран. Пусть сегодняшний счет никого не вводит в заблуждение. В ответной игре может быть все. Но мы будем бороться за максимальный результат».

Грузинский журналист напомнил Гурбанову, что в начале своей карьеры он один год играл в Грузии за команду «Мерцхали». Встретится ли он во время визита в Тбилиси со своими бывшими партнерами по грузинской команде?

«К сожалению, я не знаю, где сейчас футболисты, которые играли со мной. У меня нет их адресов. Если они в Тбилиси, то, наверное, теперь, после этого вспомнят обо мне и подойдут. Очень хотелось бы встретиться с ними. 26 лет прошло – это немалый срок».

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