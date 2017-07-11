В Сирии убит российский офицер

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии при минометном обстреле боевиков в Хаме; он представлен к госнаграде посмертно, сообщает во вторник Минобороны России, передает РИА Новости.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов", — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников и выполнял задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

"Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно", — добавляет ведомство.